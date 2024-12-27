Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту в найближчі терміни, - ЗСУ

Фото: РФ готує нові штурми на двох напрямках фронту в Запорізькій області (Getty Images)

Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту. Мова йде про Запорізьку область.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в етері телемарафону.

За його словами, щодо Оріхівського і Гуляйпільського напрямків, то там ворог продовжує проводити активну повітряну і іншу розвідку. "Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив спікер.