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Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту в найближчі терміни, - ЗСУ

Запоріжжя, П'ятниця 27 грудня 2024 12:59
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Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту в найближчі терміни, - ЗСУ Фото: РФ готує нові штурми на двох напрямках фронту в Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти готують нові штурми на двох напрямках фронту. Мова йде про Запорізьку область.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар в етері телемарафону.

За його словами, щодо Оріхівського і Гуляйпільського напрямків, то там ворог продовжує проводити активну повітряну і іншу розвідку.

"Готує штурмові групи для того, щоб активізувати в найближчі терміни також проведення штурмових дій і обстрілів, ударів по цивільній інфраструктурі і по населених пунктах, які розташовані поблизу лінії бойового зіткнення", - зазначив спікер.

Ситуація в Запорізькій області

Про те, що війська РФ намагаються наступати в Запорізькій області, щоб захопити нові українські території, повідомлялось ще у жовтні. Ще тоді українське командування спостерігало підготовку окупантів до нових штурмів, але тоді йшлося про Оріхівський та Роботинський напрямки у Запорізької області.

Так, для того, щоб ці плани загарбникам не вдалися, українські військові завдають ударів по важливих об'єктах РФ у Запорізькій області. Буквально 27 грудня стало відомо, що Сили оборони ліквідували трьох офіцерів російської армії у Запорізькій області. Окупанти з'їхались на нараду та були ліквідовані HIMARS.

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