Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта в ближайшие сроки, - ВСУ

Фото: РФ готовит новые штурмы на двух направлениях фронта в Запорожской области (Getty Images)

Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта. Речь идет о Запорожской области.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

По его словам, относительно Ореховского и Гуляйпольского направлений, то там враг продолжает проводить активную воздушную и другую разведку. "Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения", - отметил спикер.