ua en ru
Пт, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта в ближайшие сроки, - ВСУ

Запорожье, Пятница 27 декабря 2024 12:59
UA EN RU
Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта в ближайшие сроки, - ВСУ Фото: РФ готовит новые штурмы на двух направлениях фронта в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты готовят новые штурмы на двух направлениях фронта. Речь идет о Запорожской области.

Об этом заявил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

По его словам, относительно Ореховского и Гуляйпольского направлений, то там враг продолжает проводить активную воздушную и другую разведку.

"Готовит штурмовые группы для того, чтобы активизировать в ближайшие сроки также проведение штурмовых действий и обстрелов, ударов по гражданской инфраструктуре и по населенным пунктам, которые расположены вблизи линии боевого соприкосновения", - отметил спикер.

Ситуация в Запорожской области

О том, что войска РФ пытаются наступать в Запорожской области, чтобы захватить новые украинские территории, сообщалось еще в октябре. Еще тогда украинское командование наблюдало подготовку оккупантов к новым штурмам, но тогда речь шла об Ореховском и Роботинском направлениях в Запорожской области.

Так, для того, чтобы эти планы захватчикам не удались, украинские военные наносят удары по важным объектам РФ в Запорожской области. Буквально 27 декабря стало известно, что Силы обороны ликвидировали трех офицеров российской армии в Запорожской области. Оккупанты съехались на совещание и были ликвидированы HIMARS.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Вооруженные силы Украины Запорожская область Война в Украине
NEWS
Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться 2 месяца, - Сырский
Подготовка к участию в боевых действиях будет длиться 2 месяца, - Сырский
DAILY
Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Бизнес с нуля. Как бывшие военные развивают собственное дело после фронта