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Окупанти у Горлівці вигадали новий спосіб, аби змусити місцевих отримати паспорти РФ, - ЦНС

Фото: Окупанти у Горлівці вигадали новий спосіб, аби змусити місцевих отримати паспорт РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Загарбники продовжують насаджувати російське громадянство українцям на тимчасово окупованих територій Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, у місті Горлівка проводять примусові заходи щодо отримання водіями нових посвідчень за російським стандартом, що за відсутності ворожого паспорта є неможливим", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що працівникам транспортних підприємств окупанти визначили термін до 1 травня 2023 року.

"В інакшому випадку ворог погрожує звільненням", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих районах Запорізької області росіяни вигадали новий спосіб для паспортизації населення. Загарбники обіцяють повернути житло мешканцям, які виїхали з регіону, якщо ті отримають паспорт РФ.

У різних містах Росії тимчасово припинили оформляти закордонні біометричні паспорти, що діють протягом 10 років.

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