Окупанти за годину 35 раз обстріляли прикордоння Чернігівської області

Російські окупанти ввечері четверга, 30 березня, вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".
За їх даними, з 17:30 до 18:40 було зафіксовано 35 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в район населеного пункту Блешня.
"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині.
Крім того, 24 березня російські окупаційні війська обстріляли Білопілля Сумської області, тоді ворог застосовував, зокрема й авіабомби.
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