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Окупанти за годину 35 раз обстріляли прикордоння Чернігівської області

Фото: окупанти за годину 35 раз обстріляли прикордоння Чернігівської області (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські окупанти ввечері четверга, 30 березня, вчергове обстріляли прикордоння Чернігівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Північ".

За їх даними, з 17:30 до 18:40 було зафіксовано 35 приходів, ймовірно з міномету 82 мм, в район населеного пункту Блешня.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні росіяни обстріляли чотири громади на Сумщині.

Крім того, 24 березня російські окупаційні війська обстріляли Білопілля Сумської області, тоді ворог застосовував, зокрема й авіабомби.

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