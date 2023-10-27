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Окупанти формують загони з "відказників" для "м'ясних штурмів" Авдіївки, - ЦНС

Фото: окупанти формують загони з "відказників" для "м'ясних штурмів" Авдіївки (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Росіяни готують штурмові загони з "відказників" для подальших наступальних дій на сході України, зокрема на Авдіївку Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За інформацією місцевих, на полігоні "Постоялі двори" в Курській області створений табір, де формують підрозділи з "відказників" за аналогією зі "Штурм-Z", які надалі будуть спрямовані на "м’ясні штурми" під Авдіївку через Ростов. 

Як повідомляється, табір оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії та поліції, аби не допустити бунту. Адвокатів та членів сімей до військовослужбовців не допускають.

Наступ РФ на Авдіївку

Нагадаємо, росіяни суттєво активізували наступ на Авдіївку Донецької області. Противник активно обстрілює місто та сусідні населені пункти. Як раніше зазначав начальник Авдіївської МВА, цей наступ - наймасштабніший з 2014 року.

Зазначимо, що загарбники й досі продовжують масовані обстріли Авдіївки та позицій ЗСУ. При цьому для штурмів вони використовують переважно піхоту, а не техніку. Втім наші військові відбивають ворожі атаки.

Більше про те, чи стане Авдіївка другим Бахмутом та чому росіяни активізували наступу саме зараз - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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