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Оккупанты формируют отряды из "отказников" для "мясных штурмов" Авдеевки, - ЦНС

Фото: оккупанты формируют отряды из "отказников" для "мясных штурмов" Авдеевки (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россияне готовят штурмовые отряды из "отказников" для дальнейших наступательных действий на востоке Украины, в частности, на Авдеевку Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации местных, на полигоне "Постоялые дворы" в Курской области создан лагерь, где формируют подразделения из "отказников" по аналогии со "Штурм-Z", которые в дальнейшем будут направлены на "мясные штурмы" под Авдеевку через Ростов.

Как сообщается, лагерь оцеплен военной полицией и спецподразделениями Росгвардии и полиции, чтобы не допустить бунта. Адвокатов и членов семей к военнослужащим не допускают.

Наступление РФ на Авдеевку

Напомним, россияне существенно активизировали наступление на Авдеевку Донецкой области. Противник активно обстреливает город и соседние населенные пункты. Как ранее отмечал начальник Авдеевской ГВА, это наступление - самое масштабное с 2014 года.

Отметим, что захватчики до сих пор продолжают массированные обстрелы Авдеевки и позиций ВСУ. При этом для штурмов они используют преимущественно пехоту, а не технику. Впрочем, наши военные отражают вражеские атаки.

Больше о том, станет ли Авдеевка вторым Бахмутом и почему россияне активизировали наступление именно сейчас - читайте в материале РБК-Украина.

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