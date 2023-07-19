Окупанти в Енергодарі створюють загрозу для екологічної та радіаційної безпеки, - мер

Російські загарбники у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області своїми діями створюють загрозу для екологічної та радіаційної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Енергодара Дмитра Орлова.

За його словами, протягом місяця мешканці міста регулярно спостерігають значне задимлення на вулицях (особливо першого мікрорайону), спричинене роздмухуванням пилу з золовідвалів Запорізької ТЕС.

Орлов розповів, що золовідвали - це місця складування золи та шлаку, які утворюється в процесі роботи теплової електростанції при спалюванні твердих палив.

Ці відходи мають високу концентрацію отруйних речовин. При висиханні утворюють пил, який здатен переміщуватися на значні відстані. Для безпечного утримання золовідвалів необхідно регулярно поливати пил водою, як це робили працівники підприємства до окупації.

"На сьогодні ми бачимо, що через недолуге "управління" окупантів, регулярні обстріли та відсутність належного утримання золовідвалів утворюються великі хмари пилу, які розносяться вітром по місту", - зазначив мер.

Але, за його словами, ця ситуація спричинена не тільки погодними умовами. Останнім часом окупанти придумали собі ще й нову розвагу: як тільки вітер посилюється, вони влаштовують автомобільні перегони прямо по золовідвалу, тим самим значно посилюючи підіймання пилу в атмосферу.

На думку Орлова, таким чином загарбники планують чергові переміщення своєї техніки, або ж інші злочини, "сховавшись від пильного ока містян в густих хмарах пилу".

Ситуація на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіоактивних речовин. В ГУР також заявляли про додаткове мінування загарбниками басейна охолоджувача енергоблоків.

Нещодавно Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Водночас в МАГАТЕ заявляють, що поки не знайшли вибухівки на станції, однак їх не допустили до огляду всієї території ЗАЕС.