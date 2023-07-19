Оккупанты в Энергодаре создают угрозу для экологической и радиационной безопасности, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Энергодара Дмитрия Орлова.

По его словам, в течение месяца жители города регулярно наблюдают значительное задымление на улицах (особенно первого микрорайона), вызванное раздуванием пыли из золовотвалов Запорожской ТЭС.

Орлов рассказал, что золоотвалы - это места складирования золы и шлака, которые образуются в процессе работы тепловой электростанции при сжигании твердых топлив.

Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ. При высыхании образуют пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния. Для безопасного удержания золоотводов необходимо регулярно поливать пыль водой, как это делали работники предприятия до оккупации.

"На сегодняшний день мы видим, что из-за бестолкового "управления" оккупантов, регулярных обстрелов и отсутствия должного содержания золоотвалов образуются большие тучи пыли, которые разносятся ветром по городу", - отметил мэр.

Но, по его словам, эта ситуация вызвана не только погодными условиями. В последнее время оккупанты придумали себе еще и новое развлечение: как только ветер усиливается, они устраивают автомобильную гонку прямо по золоотводу, тем самым значительно усиливая подъем пыли в атмосферу.

По мнению Орлова, таким образом захватчики планируют очередные перемещения своей техники, или другие преступления, "спрятавшись от пристального глаза горожан в густых облаках пыли".

Ситуация на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиоактивных веществ. В ГУР также заявляли о дополнительном минировании захватчиками бассейна охладителя энергоблоков.

Недавно Генштаб ВСУ сообщил, что российские кафиры могли заложить взрывчатку на крышах нескольких реакторов. В то же время, в МАГАТЭ заявляют, что пока не нашли взрывчатки на станции, однако их не допустили к осмотру всей территории ЗАЭС.