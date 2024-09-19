Окупанти двічі вдарили по медзакладу в Сумській області: є поранені

Що передувало

Варто зауважити, що це вже не вперше, коли російські окупанти б'ють по українських медустановах.

У липні ворог атакував ракетами дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там було пряме влучання. Внаслідок цього були поранені та загиблі.

Нещодавно генпрокурор України Андрій Костін розповів, що атакою на лікарню командував генерал-лейтенант, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Кобилаша. Він був підвищений після удару.

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