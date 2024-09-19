UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти двічі вдарили по медзакладу в Сумській області: є поранені

Фото: росіяни вдарили по лікарні в Сумській області (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 19 вересня, двічі атакували медичний заклад у Сумській області. Внаслідок ударів двоє чоловіків отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну прокуратуру в Telegram.

За інформацією правоохоронців, сьогодні, 19 вересня, близько 11:00 росіяни, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, обстріляли медзаклад у місті Середина-Буда. Внаслідок цього почалася пожежа у господарському приміщенні.

У той момент, коли місцеві жителі допомагали медикам гасити пожежу, росіяни атакували ту місцевість дроном.

"Внаслідок повторного обстрілу поранено 51-річного та 34-річного цивільних чоловіків", - уточнили правоохоронці.

У прокуратурі зазначили, що проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

 

Що передувало

Варто зауважити, що це вже не вперше, коли російські окупанти б'ють по українських медустановах.

У липні ворог атакував ракетами дитячу лікарню "Охматдит" у Києві, там було пряме влучання. Внаслідок цього були поранені та загиблі.

Нещодавно генпрокурор України Андрій Костін розповів, що атакою на лікарню командував генерал-лейтенант, який на той час обіймав посаду командувача дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил РФ.

За інформацією джерел РБК-Україна, йдеться про Сергія Кобилаша. Він був підвищений після удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в УкраїніЛікаріАтака дронівЛікарні