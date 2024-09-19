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Оккупанты дважды ударили по медучреждению в Сумской области: есть раненые

Фото: россияне ударили по больнице в Сумской области (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 19 сентября, дважды атаковали медицинское учреждение в Сумской области. В результате ударов двое мужчин получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую областную прокуратуру в Telegram.

По информации правоохранителей, сегодня, 19 сентября, около 11:00 россияне, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, обстреляли медучреждение в городе Середина-Буда. В результате этого начался пожар в хозяйственном помещении. 

В тот момент, когда местные жители помогали медикам тушить пожар, россияне атаковали ту местность дроном. 

"В результате повторного обстрела ранены 51-летний и 34-летний гражданские мужчины", - уточнили правоохранители. 

В прокуратуре отметили, что проводится досудебное расследование по фактом нарушения законов и обычаев войны. 

 

Что предшествовало

Стоит заметить, что это уже не первый раз, когда российские оккупанты бьют по украинским медучреждениям.

В июле враг атаковал ракетами детскую больницу "Охматдет" в Киеве, там было прямое попадание. В результате этого были раненые и погибшие.

Недавно генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что атакой на больницу командовал генерал-лейтенант, занимавший в то время должность командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

По информации источников РБК-Украина, речь о Сергее Кобылаше. Он был повышен после удара.

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