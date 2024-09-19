Оккупанты дважды ударили по медучреждению в Сумской области: есть раненые

Что предшествовало

Стоит заметить, что это уже не первый раз, когда российские оккупанты бьют по украинским медучреждениям.

В июле враг атаковал ракетами детскую больницу "Охматдет" в Киеве, там было прямое попадание. В результате этого были раненые и погибшие.

Недавно генпрокурор Украины Андрей Костин рассказал, что атакой на больницу командовал генерал-лейтенант, занимавший в то время должность командующего дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил РФ.

По информации источников РБК-Украина, речь о Сергее Кобылаше. Он был повышен после удара.

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