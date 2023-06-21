Окупанти двічі цілилися ракетами по будівлі ГУР, останній раз у травні, - The Economist

За даними видання, окупанти цілилися ракетами по будівлі ГУР на Рибальському острові в Києві у березні 2022 року та у травні цього року. Українські розвідники у коментарі розповіли, що перша атака РФ "паралізувала" багатьох.

"Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні на зустріч зі своїм шефом, впали на підлогу", - пише The Economist.

Співрозмовники видання згадують, що невдовзі двері кабінету відчинилися, звідти вийшов керівник ГУР Кирило Буданов та сказав: "Все гаразд".

"Він обтрусився від пилу, надів кашкета і вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження", - пригадують неназвані офіцери розвідки.

The Economist стверджує, що 29 травня 2023 року росіяни намагалися атакувати штаб-квартиру ГУР балістичними та крилатими ракетами, а також дронами. Вони ледь не влучили в офіс та автомобільний міст, безпілотники пошкодили іншу будівлю. Тоді сили ППО збили у районі Києва 11 ракет.

Видання зазначає, що після того російський диктатор Володимир Путін похизувався "точним ударом", а російські пропагандисти заявили, що Буданова евакуювали до Німеччини з пораненням і він нібито впав у кому.

Проте The Economist наголошує, що жодне з цих тверджень не відповідає дійсності.

Російські фейки

Нагадаємо, нещодавно російські ЗМІ розповсюдили інформацію про нібито важке поранення керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова. Пропагандисти стверджували, що розвідник перебуває у комі і його нібито евакуювали до Німеччини. Пізніше німецькі ЗМІ спростували цю інформацію.

Сам Буданов недавно прокоментував російські фейки. Він назвав їх "недопрацьованими" та "смішними".

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