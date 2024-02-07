Окупанти дроном атакували поліцейських у Дніпропетровській області (фото)

Поліцейські Володимир Секретнюк, Сергій Мамот та Сергій Музиченко входять до складу зведеної групи, що виїжджає та документує наслідки обстрілів у Марганецькій громаді.

"7 лютого о 13:30 до поліції надійшов виклик про влучання дроном по цивільному автомобілю та поранення двох місцевих мешканців", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встигли вискочити з автомобіля

Зазначається, що група документування одразу вирушила на місце. Дорогою поліцейські почули звуки безпілотника, який швидко наближався до них.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/PoliceDniproRegion)

"Відреагували миттєво - зупинили автомобіль і сховалися в безпечному місці. У цей час дрон влучив у їхній транспорт і вибухнув. Автомобіль хоч і був броньованим, проте зазнав значних пошкоджень", - додали в поліції.

Правоохоронці тілесних ушкоджень не зазнали.

Що передувало

Російські військові сьогодні, 7 лютого, дроном вдарили по Марганецькій громаді у Дніпропетровській області. Унаслідок цієї атаки постраждали люди.

Зазначається, що постраждали двоє людей. 60-річна жінка та 38-річний чоловік.

"На щастя, їхньому життю нічого не загрожує. Утім, пережитий шок мине нескоро. Ворог знущається над мирними. Це не зійде йому з рук", - написав голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.