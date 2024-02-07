Оккупанты дроном атаковали полицейских в Днепропетровской области (фото)

Российская армия сегодня, 7 февраля, с помощью дрона атаковала полицейских в Днепропетровской области, которые ехали на вызов из-за другого обстрела оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.
Полицейские Владимир Секретнюк, Сергей Мамот и Сергей Музыченко входят в состав сводной группы, которая выезжает и документирует последствия обстрелов в Марганецкой громаде.
"7 февраля в 13:30 в полицию поступил вызов о попадании дроном по гражданскому автомобилю и ранении двух местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что группа документирования сразу отправилась на место. По дороге полицейские услышали звуки беспилотника, который быстро приближался к ним.
Фото: Последствия удара (facebook.com/PoliceDniproRegion)
"Отреагировали мгновенно - остановили автомобиль и спрятались в безопасном месте. В это время дрон попал в их транспорт и взорвался. Автомобиль хоть и был бронированным, однако получил значительные повреждения", - добавили в полиции.
Правоохранители телесных повреждений не получили.
Российские военные сегодня, 7 февраля, дроном ударили по Марганецкой громаде в Днепропетровской области. В результате этой атаки пострадали люди.
Отмечается, что пострадали два человека. 60-летняя женщина и 38-летний мужчина.
"К счастью, их жизни ничего не угрожает. Впрочем, пережитый шок пройдет нескоро. Враг издевается над мирными. Это не сойдет ему с рук", - написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
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