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Оккупанты дроном атаковали полицейских в Днепропетровской области (фото)

Архивное фото: Оккупанты дроном атаковали полицейских в Днепропетровской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня, 7 февраля, с помощью дрона атаковала полицейских в Днепропетровской области, которые ехали на вызов из-за другого обстрела оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Днепропетровской области.

Полицейские Владимир Секретнюк, Сергей Мамот и Сергей Музыченко входят в состав сводной группы, которая выезжает и документирует последствия обстрелов в Марганецкой громаде.

"7 февраля в 13:30 в полицию поступил вызов о попадании дроном по гражданскому автомобилю и ранении двух местных жителей", - говорится в сообщении.

Полицейские успели выскочить из автомобиля

Отмечается, что группа документирования сразу отправилась на место. По дороге полицейские услышали звуки беспилотника, который быстро приближался к ним.

Фото: Последствия удара (facebook.com/PoliceDniproRegion)

"Отреагировали мгновенно - остановили автомобиль и спрятались в безопасном месте. В это время дрон попал в их транспорт и взорвался. Автомобиль хоть и был бронированным, однако получил значительные повреждения", - добавили в полиции.

Правоохранители телесных повреждений не получили.

Что предшествовало

Российские военные сегодня, 7 февраля, дроном ударили по Марганецкой громаде в Днепропетровской области. В результате этой атаки пострадали люди.

Отмечается, что пострадали два человека. 60-летняя женщина и 38-летний мужчина.

"К счастью, их жизни ничего не угрожает. Впрочем, пережитый шок пройдет нескоро. Враг издевается над мирными. Это не сойдет ему с рук", - написал председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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