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Окупанти дронами атакували Полтавську область: почалась пожежа на об'єкті промисловості

Фото: окупанти дронами атакували Полтавську область 27 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська в ніч проти 27 липня атакували дронами Полтавську область. Пошкоджено промисловий об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

"Росія вночі атакувала Полтавську область дронами. Є пошкодження промислового об'єкта", - розповів він.

За його словами, в результаті виникла пожежа, її ліквідували рятувальники.

"На щастя, без постраждалих", - додав Пронін.

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у частині регіонів України оголосили загрозу російських дронів. Курс ворожих БПЛА постійно змінювався.

Після 2:00 у Полтавській області та частині регіонів знову було оголошено тривогу. Військові попереджали про ракетну небезпеку.

Зазначимо, що після запуску росіянами ракети з південно-східного напрямку в Кривому Розі пролунав вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Полтавська областьВійна в Україні