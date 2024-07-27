Окупанти дронами атакували Полтавську область: почалась пожежа на об'єкті промисловості

Обстріл РФ по Україні

Після 00:00 у частині регіонів України оголосили загрозу російських дронів. Курс ворожих БПЛА постійно змінювався.

Після 2:00 у Полтавській області та частині регіонів знову було оголошено тривогу. Військові попереджали про ракетну небезпеку.

Зазначимо, що після запуску росіянами ракети з південно-східного напрямку в Кривому Розі пролунав вибух.

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