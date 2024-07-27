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Оккупанты дронами атаковали Полтавскую область: начался пожар на объекте промышленности

Фото: оккупанты дронами атаковали Полтавскую область 27 июля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска в ночь на 27 июля атаковали дронами Полтавскую область. Поврежден промышленный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Полтавской ОВА Филиппа Пронина.

"Россия ночью атаковала Полтавскую область дронами. Есть повреждения промышленного объекта", - рассказал он.

По его словам, в результате возник пожар, его ликвидировали спасатели.

"К счастью, без пострадавших", - добавил Пронин.

Обстрел РФ по Украине

После 00:00 в части регионов Украины объявили угрозу российских дронов. Курс вражеских БПЛА постоянно менялся.

После 2:00 в Полтавской области и части регионов снова была объявлена тревога. Военные предупреждали о ракетной опасности.

Отметим, что после пуска россиянами ракеты с юго-восточного направления в Кривом Роге раздался взрыв.

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