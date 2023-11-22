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Окупанти з дрона вдарили по автівці "швидкої" у Бериславі (фото)

Фото: окупанти з дрона вдарили по автівці "швидкої" у Бериславі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська скинули вибухівку на автомобіль швидкої допомоги з дрону. На щастя, медики не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Росіяни вдарили з безпілотника по автівці "швидкої", - йдеться в повідомленні.

 

Наслідки обстрілу "швидкої" в Бериславі (t.me/khersonskaODA)

Як зазначили в ОВА, це сталося 21 листопада на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику. 

"Дивом медики не постраждали", - додали в адміністрації.

Обстріли бригад швидкої допомоги у Херсонській області

Російські війська із постійною періодичністю обстрілюють бригади швидкої допомоги в Україні. Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області.

Наприклад, російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня. Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок. 7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери.

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Херсонська область