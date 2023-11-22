Оккупанты из дрона ударили по машине "скорой" в Бериславе (фото)

"Россияне ударили из беспилотника по автомобилю "скорой", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела "скорой" в Бериславе (t.me/khersonskaODA)

Как отметили в ОВА, это произошло 21 ноября на выезде из города Берислав, когда врачи возвращались по вызову.

"Чудом медики не пострадали", - добавили в администрации.

Обстрелы бригад скорой помощи в Херсонской области

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают бригады скорой помощи в Украине. Часто подобные случаи происходят в Херсонской области. Например, российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района 18 сентября. В частности, даже в самом Бериславе это не первый случай. 7 апреля российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе, в результате чего пострадали два фельдшера.