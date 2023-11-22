Оккупанты из дрона ударили по машине "скорой" в Бериславе (фото)

Российские войска сбросили взрывчатку на автомобиль скорой помощи с дрона. К счастью, медики не пострадали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.
"Россияне ударили из беспилотника по автомобилю "скорой", - говорится в сообщении.
Последствия обстрела "скорой" в Бериславе (t.me/khersonskaODA)
Как отметили в ОВА, это произошло 21 ноября на выезде из города Берислав, когда врачи возвращались по вызову.
"Чудом медики не пострадали", - добавили в администрации.
Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают бригады скорой помощи в Украине. Часто подобные случаи происходят в Херсонской области. Например, российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района 18 сентября. В частности, даже в самом Бериславе это не первый случай. 7 апреля российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе, в результате чего пострадали два фельдшера.
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