Окупанти з дрона вдарили по автівці "швидкої" у Бериславі (фото)
Російські війська скинули вибухівку на автомобіль швидкої допомоги з дрону. На щастя, медики не постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.
"Росіяни вдарили з безпілотника по автівці "швидкої", - йдеться в повідомленні.
Наслідки обстрілу "швидкої" в Бериславі (t.me/khersonskaODA)
Як зазначили в ОВА, це сталося 21 листопада на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику.
"Дивом медики не постраждали", - додали в адміністрації.
Обстріли бригад швидкої допомоги у Херсонській області
Російські війська із постійною періодичністю обстрілюють бригади швидкої допомоги в Україні. Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області.
Наприклад, російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня. Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок. 7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.