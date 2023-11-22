ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти з дрона вдарили по автівці "швидкої" у Бериславі (фото)

Херсон, Середа 22 листопада 2023 09:48
UA EN RU
Окупанти з дрона вдарили по автівці "швидкої" у Бериславі (фото) Фото: окупанти з дрона вдарили по автівці "швидкої" у Бериславі (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська скинули вибухівку на автомобіль швидкої допомоги з дрону. На щастя, медики не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Росіяни вдарили з безпілотника по автівці "швидкої", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу "швидкої" в Бериславі (t.me/khersonskaODA)

Як зазначили в ОВА, це сталося 21 листопада на виїзді з міста Берислав, коли лікарі поверталися з виклику.

"Дивом медики не постраждали", - додали в адміністрації.

Обстріли бригад швидкої допомоги у Херсонській області

Російські війська із постійною періодичністю обстрілюють бригади швидкої допомоги в Україні. Часто подібні випадки трапляються в Херсонській області.

Наприклад, російські окупанти обстріляли автомобіль "швидкої допомоги" у Миколаївці Бериславського району 18 вересня. Зокрема, навіть у самому Бериславі це не перший випадок. 7 квітня російські військові обстріляли карету швидкої допомоги в Бериславі, внаслідок чого постраждали два фельдшери.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область
NEWS
ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW
ЗСУ проводять наступальні операції, незважаючи на снігову погоду, - ISW
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію