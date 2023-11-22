ua en ru
Ср, 22 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты из дрона ударили по машине "скорой" в Бериславе (фото)

Херсон, Среда 22 ноября 2023 09:48
UA EN RU
Оккупанты из дрона ударили по машине "скорой" в Бериславе (фото) Фото: оккупанты из дрона ударили по машине "скорой" в Бериславе (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска сбросили взрывчатку на автомобиль скорой помощи с дрона. К счастью, медики не пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Россияне ударили из беспилотника по автомобилю "скорой", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела "скорой" в Бериславе (t.me/khersonskaODA)

Как отметили в ОВА, это произошло 21 ноября на выезде из города Берислав, когда врачи возвращались по вызову.

"Чудом медики не пострадали", - добавили в администрации.

Обстрелы бригад скорой помощи в Херсонской области

Российские войска с постоянной периодичностью обстреливают бригады скорой помощи в Украине. Часто подобные случаи происходят в Херсонской области. Например, российские оккупанты обстреляли автомобиль "скорой помощи" в Николаевке Бериславского района 18 сентября. В частности, даже в самом Бериславе это не первый случай. 7 апреля российские военные обстреляли карету скорой помощи в Бериславе, в результате чего пострадали два фельдшера.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
ВСУ проводят наступательные операции, несмотря на снежную погоду, - ISW
DAILY
Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Кристи Райк: После войны в Европе будут разногласия насчет того, какой мы видим Россию