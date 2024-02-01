Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на женщину в Бериславе

Российские террористы продолжают атаковать мирных жителей Берислава из беспилотников. Сегодня в результате российской агрессии была ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

По данным Херсонской ОГА, сегодня, 1 февраля, около 15:15 под удар попала местная женщина.

"В результате сброса взрывчатки с беспилотника 48-летняя потерпевшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке", - сообщили в администрации.

Известно, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Берислава

Напомним, что это не впервые за сегодняшний день, что россияне обстреляли Берислав. Мы писали, что утром русские войска атаковали бригаду скорой помощи в Бериславском районе Херсонской области.

На днях РБК-Украина сообщало, что войска РФ в Бериславе сбросили взрывчатку на мотоцикл, в котором ехали люди.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.