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Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на женщину в Бериславе

Берислав, Четверг 01 февраля 2024 17:12
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Оккупанты с дрона сбросили взрывчатку на женщину в Бериславе Фото: россияне обстреляли Бериславский район (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские террористы продолжают атаковать мирных жителей Берислава из беспилотников. Сегодня в результате российской агрессии была ранена женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную военную администрацию.

По данным Херсонской ОГА, сегодня, 1 февраля, около 15:15 под удар попала местная женщина.

"В результате сброса взрывчатки с беспилотника 48-летняя потерпевшая получила взрывную травму и потеряла палец на руке", - сообщили в администрации.

Известно, что пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Обстрелы Берислава

Напомним, что это не впервые за сегодняшний день, что россияне обстреляли Берислав. Мы писали, что утром русские войска атаковали бригаду скорой помощи в Бериславском районе Херсонской области.

На днях РБК-Украина сообщало, что войска РФ в Бериславе сбросили взрывчатку на мотоцикл, в котором ехали люди.

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