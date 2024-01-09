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Оккупанты до сих пор не обезвредили свою авиабомбу в Рубежном, держа людей в опасности

Рубежное, Вторник 09 января 2024 12:01
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Оккупанты до сих пор не обезвредили свою авиабомбу в Рубежном, держа людей в опасности Фото: оккупанты не обезвредили авиабомбу ФАБ в Рубежном (facebook.com/MNSZ)
Автор: Ярослава Борзова

Авиабомба, которую вчера оккупанты сбросили на уцелевшие дома во временно оккупированном Рубежном Луганской области, до сих пор не обезврежена. Российские пиротехники отказались работать в морозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской областной военной администрации Артема Лысогора.

"Авиационный снаряд, упавший с российского самолета вчера утром на жилую застройку в Рубежном, до сих пор не обезврежен", - информирует Лысогор.

Как отмечает глава Луганской ОВА, пиротехники окупантов отказались работать в 17-градусный мороз. В настоящее время несколько районов города перекрыты, людей выселяют из окрестных кварталов.

"Но Рубежное покинуть нельзя, потому что въезд и выезд оттуда закрыли. Не действуют даже специальные, подписанные оккупационными властями, пропуски", - отмечает Лысогор.

Как заявляет чиновник, люди вторые сутки живут в стрессовых условиях опасности. В домах, которые имели свет, газ и воду, на трое суток отключили централизованную подачу ресурсов из-за угрозы распространения взрыва.

"Горожане мерзнут и ждут, какую судьбу им изберут россияне", - подытожил он на конец.

Удар РФ по гражданскому району Рубежного

Напомним, 8 января кафиры из авиации ударили по уцелевшим многоэтажкам временно оккупированного Рубежного Луганской области. Из-за многочисленных свидетелей и большого количества пострадавших ЧП не удалось скрыть.

"Бомбой ФАБ-250 захватчики попали в жилой квартал города, который является одним из немногих, что весной 2022 года уцелел после их штурмов. Теперь разрушились и эти дома", - рассказал вчера Артем Лысогор.

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