ua ru
Чт, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти досі в Новій Каховці. Інформація виявилася некоректною, - Генштаб

Новость на русском →
Четвер 23 березня 2023 20:01
Окупанти досі в Новій Каховці. Інформація виявилася некоректною, - Генштаб Фото: Окупанти досі в Новій Каховці (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупанти досі знаходяться у Новій Каховці. Інформація про те, що вони покинули місто виявилася некоректною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Окупанти і досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних", - йдеться у повідомленні.

При цьому у Генштабі додали, що Нова Каховка обовʼязково буде звільнена українськими військовими.

Нагадаємо, сьогодні Генштаб повідомив, що усі підрозділи російської армії вийшли з Нової Каховки, що розташована на лівому березі Дніпра у Херсонської області.

Раніше очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що цей рік для України буде переможним та анонсував великий контрнаступ ЗСУ весною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая Каховка Війна Росії проти України
NEWS
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
Череватий про наступ РФ: наткнулися на грамотну оборону і не змогли прорвати її
DAILY
Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сировинна колонія. Як візит Сі Цзіньпіна до Москви закріпив залежність Росії від Китаю