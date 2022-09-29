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Окупанти за добу вбили шістьох цивільних у Донецькій області, - ОВА

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Донецьк, Четвер 29 вересня 2022 09:00
Окупанти за добу вбили шістьох цивільних у Донецькій області, - ОВА Фото: окупанти за добу вбили шістьох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули шестеро людей, ще чотири мирні жителі отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.

Окупанти за добу вбили шістьох цивільних у Донецькій області, - ОВА

Фото: карта обстрілів Донецької області 28 вересня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 28 вересня росіяни вбили 6 мирних жителів Донбасу: 2 у Торецьку, 1 у Бахмуті, 1 у Північному, 1 у Благодатному, 1 у Миколаївці. Ще 4 особи отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинула 901 людина, ще 2271 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська завдали ракетного удару по Дніпру. Ворог влучив у житлові квартали. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей, у тому числі дитина.

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