ua ru
Чт, 29 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты за сутки убили шестерых гражданских в Донецкой области, - ОВА

Новина українською →
Донецк, Четверг 29 сентября 2022 09:00
Оккупанты за сутки убили шестерых гражданских в Донецкой области, - ОВА Фото: оккупанты за сутки убили шестерых гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области. В результате чего погибли шесть человек, еще четыре мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Оккупанты за сутки убили шестерых гражданских в Донецкой области, - ОВА

Фото: карта обстрелов Донецкой области 28 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 28 сентября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Бахмуте, 1 в Северном, 1 в Благодатном, 1 в Николаевке. Еще 4 человека получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 901 человек, еще 2271 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, сегодня ночью российские войска нанесли ракетный удар по Днепру. Враг попал в жилые кварталы. В результате обстрела погибли по меньшей мере три человека, в том числе ребенок.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
ВСУ отразили атаки врага в районе 12 населенных пунктов, - Генштаб
DAILY
Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана
Роман Чернышев, Виталий Носач Как Умань принимала хасидов во время войны. Репортаж РБК-Украина с праздника Рош ха-Шана