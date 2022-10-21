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Окупанти за добу вбили ще двох мирних жителів Донецької області

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Донецьк, П'ятниця 21 жовтня 2022 08:30
Окупанти за добу вбили ще двох мирних жителів Донецької області Фото: росіяни продовжують обстрілювати населені пункти Донецької області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє цивільних, ще один отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка .

"За 20 жовтня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини - в Бахмуті. Ще 1 людина за вчора отримала поранення", - написав Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили ще тіла 9 цивільних, убитих росіянами під час окупації: 7 у Новоселівці та 2 у Лимані.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинули 1070 осіб, ще 2441 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом наступних шести тижнів українські військові матимуть можливість просунутися вперед на Донбасі і повернути Херсон.

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