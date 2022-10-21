Оккупанты за сутки убили еще двоих мирных жителей Донецкой области
Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли двое гражданских, еще один получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Бахмуте. Еще 1 человек за вчера получил ранения", - написал Кириленко.
Кроме того, правоохранители обнаружили еще тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1070 человек, еще 2441 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение следующих шести недель у украинских военных будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.