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Оккупанты за сутки убили еще двоих мирных жителей Донецкой области

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Донецк, Пятница 21 октября 2022 08:30
Оккупанты за сутки убили еще двоих мирных жителей Донецкой области Фото: россияне продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. Вследствие чего погибли двое гражданских, еще один получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 20 октября россияне убили 2 мирных жителей Донецкой области - в Бахмуте. Еще 1 человек за вчера получил ранения", - написал Кириленко.

Кроме того, правоохранители обнаружили еще тела 9 гражданских, убитых россиянами во время оккупации: 7 в Новоселовке и 2 в Лимане.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 1070 человек, еще 2441 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение следующих шести недель у украинских военных будет возможность продвинуться вперед на Донбассе и вернуть Херсон.

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