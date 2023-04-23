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Окупанти за добу обстріляли два райони Херсонської області: є вбиті та поранені

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Херсон, Неділя 23 квітня 2023 23:38
Окупанти за добу обстріляли два райони Херсонської області: є вбиті та поранені Фото: окупанти за добу обстріляли два райони Херсонської області (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська за останню добу атакували два райони Херсонської області, внаслідок чого двоє людей загинули.

Про це заявив заступник голови облради Юрій Соболевський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Протягом доби російська армія атакувала Херсонський та Бериславський райони. Двоє людей загинули, п'ятеро поранені, їм надається медична допомога", - йдеться у повідомленні Соболевського.

Варто зазначити, що сьогодні по обіді російські війська обстріляли Херсон із мінометів. В результаті загинула одна людина.

Крім того, російські війська за минулу добу здійснили 54 обстріли Херсонської області. Окупанти випустили 236 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації територією Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляло двічі.

Додамо, що у Генштабі попередили про високу ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів росіянами по всій території України.

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