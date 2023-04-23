ua ru
Пн, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты за сутки обстреляли два района Херсонской области: есть убитые и раненые

Новина українською →
Херсон, Воскресенье 23 апреля 2023 23:38
Оккупанты за сутки обстреляли два района Херсонской области: есть убитые и раненые Фото: оккупанты за сутки обстреляли два района Херсонской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска за последние сутки атаковали два района Херсонской области, в результате чего два человека погибли.

Об этом заявил заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"В течение суток российская армия атаковала Херсонский и Бериславский районы. Два человека погибли, пятеро ранены, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении Соболевского.

Стоит отметить, что сегодня после обеда российские войска обстреляли Херсон из минометов. В результате погиб один человек.

Кроме того, российские войска за минувшие сутки произвели 54 обстрела Херсонской области. Оккупанты выпустили 236 снарядов из тяжелой артиллерии, беспилотников и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял два раза.

Добавим, что в Генштабе предупредили о высокой вероятности дальнейших ракетных и авиационных ударов россиянами по всей территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Вторжение России в Украину
NEWS
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
Россиянам не удается окружить Бахмут: карты боев ISW
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой