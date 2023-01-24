Оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область: есть погибший
Российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли территорию Херсонской области. Под атаки попали мирные населенные пункты, вследствие чего погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.
Всего враг 29 раз атаковал Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы.
Под вражеские обстрелы попали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Вследствие чего погиб один человек.
Напомним, 23 января оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор, есть жертва.
Также сообщалось, что российские войска на захваченной части Херсонской области превращают больницы в военные госпитали.
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