Оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область: есть погибший

Фото: оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область (Getty Images)

Российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли территорию Херсонской области. Под атаки попали мирные населенные пункты, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.