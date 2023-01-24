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Оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область: есть погибший

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Херсонская область, Вторник 24 января 2023 10:12
Оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область: есть погибший Фото: оккупанты за сутки 29 раз атаковали Херсонскую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска за минувшие сутки вновь обстреляли территорию Херсонской области. Под атаки попали мирные населенные пункты, вследствие чего погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Всего враг 29 раз атаковал Херсонскую область, применив артиллерию, РСЗО и минометы.

Под вражеские обстрелы попали населенные пункты Херсонского и Бериславского районов. Вследствие чего погиб один человек.

Напомним, 23 января оккупанты обстреляли дома в Антоновке Херсонской области. Обломки снарядов упали во двор, есть жертва.

Также сообщалось, что российские войска на захваченной части Херсонской области превращают больницы в военные госпитали.

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