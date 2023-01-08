Оккупанты за день нанесли рекордное количество ударов по Сумской области
За воскресенье, 8 января, российские войска нанесли 144 удара по приграничью Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
"144 удара нанесла российская армия в течение дня по территории Сумской области. В частности, под обстрелами были Эсманьская, Миропольская, Новослободская, Белопольская и Хотинская общины", - сообщил он.
В частности, российские войска обстреляли:
- Эсманьскую громаду четыре раза из минометов, "Града" и ствольной артиллерии. В общей сложности было 44 прилета. В результате значительно повреждены четыре частных дома местных, также школа и сельский клуб.
- Миропольскую громаду из минометов и артиллерии. Всего зафиксировано 42 прилета. Вражеские снаряды повредили пять жилых домов и местную ферму.
- Новослободскую громаду из минометов 120 мм калибра, было 11 прилетов.
- Белопольскую громаду из минометов, зафиксировано 29 прилетов. Взрывы разрушили один жилой дом.
- Хотинскую громаду. В результате 18 вражеских мин разорвались на территории области.
"Во всех случаях – без жертв и пострадавших", - сообщил Живицкий.
Напомним, 4 января российские оккупанты обстреляли пять общин Сумской области. Всего за день вражеские войска нанесли 55 ударов.
Также массированный обстрел Сумской области был зафиксирован в ночь на 3 января.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.