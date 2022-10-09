Окупанти весь день обстрілювали Сумську область: в ОВА розкрили деталі

У неділю, 9 жовтня, російські війська обстрілювали Сумську область з мінометів та артилерії. Атаки зафіксували у п'яти громадах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
За його словами, у Великописарівській громаді за день зафіксували 12 "прильотів" з мінометів та ще 20 - з артилерії. Внаслідок атак пошкоджено майно аграрного підприємства.
При цьому Середино-Будську та Есманську громади ворог обстрілював за допомогою мінометів. Загалом там було 18 "прильотів".
Також окупанти з артилерії обстріляли Краснопільську громаду. Там зафіксували 22 "прильоти".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти скинули гранату з дрона недалеко від магазину в Миропіллі Сумської області. Смертельні поранення отримала громадянська жінка, яка знаходилася поряд у момент атаки.
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