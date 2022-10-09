Оккупанты весь день обстреливали Сумскую область: в ОВА раскрыли детали

По его словам, в Великописаревской громаде за день зафиксировали 12 "прилетов" из минометов и еще 20 - из артиллерии. В результате атак повреждено имущество аграрного предприятия.

При этом Середино-Будскую и Эсманскую громады враг обстреливал при помощи минометов. Всего там было 18 "прилетов".

Также оккупанты из артиллерии обстреляли Краснопольскую громаду. Там зафиксировали 22 "прилета".