Били з мінометів та артилерії. Окупанти сім разів за день обстрілювали Сумську область

Росіяни протягом 29 жовтня сім разів обстріляли прикордонні райони Сумської області. Били з мінометів, артилерії, скидали вибухівку з квадрокоптера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького.

Під ворожим вогнем опинилися п'ять громад: у Білопільській громаді російські війська били з артилерійської гармати "НОНА" 2С9, зафіксували 16 приходів;

на території Середино-Будської громади окупанти обстрілювали прикордоння із мінометів 122-го калібру, сталося чотири вибухи;

в Есманській громаді росіяни також застосували міномети по околицях одного з сіл, відбулося чотири приходи;

по одному із сіл Краснопільської громади окупанти тричі вдарили із САУ, пізніше скинули з квадрокоптера вибуховий пристрій;

по Миропільській громаді ворог двічі застосував міномети 120 мм калібру: спочатку було 8 приходів, згодом ще дві міни по тих самих населених пунктах. У всіх випадках жертв і руйнувань не зафіксовано.