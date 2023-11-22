Окупанти через великі втрати під Авдіївкою вдаються до нової тактики, - експерт

Минулого тижня у мережі опублікували відео з ворожим танком-камікадзе, який нібито зміг проникнути у промзону Авдіївки. У Генштабі уточнили, що це був тягач МТЛБ. Він наїхав на міну та підірвався.

Проте у зв'язку з цим з'явилися побоювання, що росіяни можуть вдаватися до такої тактики - підривати начинені вибухівкою бронемашини на українських позиціях. Але, ймовірно, тактика не спрацює через мінні поля.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко пояснив, що цю тактику окупанти перейняли в ІДІЛ. Вона широко використовувалася в Сирії і не вперше застосовується в Україні.

"Умовний танк начиняють вибухівкою та направляють по прямій. Якщо казати про атаку конкретної позиції, то це реально серйозна зброя. Але в більшості випадків їх знищують на підході або вони самі вибухають на мінах", - пояснив Коваленко.

Ситуація у районі Авдіївки

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Він став наймасштабнішим з 2014 року. Відомо, що російські загарбники мають певні успіхи. Головна їх мета - оточити, а тоді і захопити "ворота до Донецька".

За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Президент Володимир Зеленський називає втрати РФ у районі Авдіївки масштабнішими, ніж було під Бахмутом.