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Оккупанты из-за больших потерь под Авдеевкой прибегают к новой тактике, - эксперт

Фото: оккупанты из-за больших потерь под Авдеевкой прибегают к новой тактике (росСМИ)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Российские оккупанты под Авдеевкой могут сделать ставку на новую тактику. Причиной тому стали огромные потери врага на этом направлении.

Об этом говорится в материале "Авдеевка поглощает ресурсы РФ. Как Украина защищает Восток и где наращивает плацдарм".

На прошлой неделе в сети опубликовали видео с вражеским танком-камикадзе, который якобы сумел проникнуть в промзону Авдеевки. В Генштабе уточнили, что это был тягач МТЛБ. Он наехал на мину и подорвался.

Однако в связи с этим появились опасения, что россияне могут прибегать к такой тактике - подрывать начиненные взрывчаткой бронемашины на украинских позициях. Но, вероятно, тактика не сработает из-за минных полей.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, что эту тактику оккупанты переняли в ИГИЛ. Она широко использовалась в Сирии и не в первый раз применяется в Украине.

"Условный танк начиняют взрывчаткой и направляют по прямой. Если говорить об атаке конкретной позиции, то это реально серьезное оружие. Но в большинстве случаев они уничтожаются на подходе или они сами взрываются на минах", - объяснил Коваленко.

Ситуация в районе Авдеевки

Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Оно стало самым масштабным с 2014 года. Известно, что у российских захватчиков есть определенные успехи. Главная их цель - окружить, а тогда и захватить "ворота в Донецк".

По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Президент Владимир Зеленский называет потери РФ в районе Авдеевки более масштабными, чем было под Бахмутом.

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