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Окупанти через великі втрати обладнують нові шпиталі в Луганську, - Генштаб

Фото: російські військові продовжують зазнавати великих втрат (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Внаслідок чого противник обладнує цивільні заклади тимчасово окупованих територій під медичні установи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

За інформацією, отриманою від Генерального штабу ЗСУ, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою.

Зокрема, за даними Генштабу, в Луганську, приміщення трьох місцевих лікарень були повністю облаштовані окупантами під військові шпиталі з пораненими легкого та середнього ступеня тяжкості.

Також відзначимо, що це не перший випадок, коли окупаційні сили використовують медичні заклади для військових потреб. Раніше ми повідомляли, що у місті Хрустальний окупанти розгорнули військовий шпиталь і надають медичну допомогу своїм пораненим на території міської лікарні.

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Війна Росії проти УкраїниЛуганськ