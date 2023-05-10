Оккупанты из-за больших потерь оборудуют новые госпитали в Луганске, - Генштаб

По информации, полученной от Генерального штаба ВСУ, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя.

В частности, по данным Генштаба, в Луганске помещения трех местных больниц были полностью оборудованы оккупантами под военные госпитали с ранеными легкой и средней степени тяжести.

Также отметим, что это не первый случай, когда оккупационные силы используют медицинские учреждения для военных нужд. Ранее мы сообщали, что в городе Хрустальный оккупанты развернули военный госпиталь и оказывают медицинскую помощь своим раненым на территории городской больницы.

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