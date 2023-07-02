Окупанти через наступ ЗСУ стягують під Бахмут сили з інших напрямків, - ISW

Ситуація у районі Бахмута

Офіційний представник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий повідомив 1 липня, що війська РФ нещодавно перекинули свій неназваний полк Повітряно-десантних військ (ВДВ) з Лиманського напрямку (район на захід від Кремінної) на Бахмутський напрямок.

На кадрах з геолокацією, опублікованих 30 червня, видно, що 137-й гвардійський повітряно-десантний полк ЗС РФ (106-а повітряно-десантна дивізія) діє на південь від Роздолівки (18 км на північ від Бахмута). Російський "воєнкор" також стверджував, що частини 98-ї дивізії ВДВ зараз діють на Бахмутському напрямку.

Перекидання сил

Експерти ISW раніше спостерігали російські підрозділи 237-го десантно-штурмового полку (76-а дивізія ВДВ) і 331-го десантно-штурмового полку (98-а дивізія ВДВ), що діяли на Лиманському напрямку, хоча останнім часом аналітики не бачили жодних візуальних підтверджень присутності елементів будь-якого з'єднання біля Бахмута.

За словами Череватого, війська РФ замінили полк ВДВ на Лиманському напрямку невстановленими силами "територіальної оборони", що вказує на те, що російські сили можуть перекидати більше елітних частин у район Бахмута, і замінювати елітні частини на слабкіші сполуки.

Як раніше заявляла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, російські війська перекинули частину своїх найбільш боєздатних частин з Херсонського напрямку на Бахмутський та Запорізький напрямки на тижні після початку наступальних дій ЗСУ 4 червня.

Послаблення РФ інших ділянок фронту

Череватий заявив, що Бахмут, як і раніше, має для РФ більше пропагандистської цінності, ніж військової вигоди. Полковник припустив, що війська РФ можуть концентрувати елітні сили в районі Бахмута, щоб зберегти передбачувану "інформаційну перемогу" після нібито взяття Бахмута 21 травня.

На думку аналітиків, якщо підкріплень ЗС РФ, вже відправлених до Бахмуту, буде недостатньо, щоб продовжувати окупацію в цьому районі, російське командування може зіткнутися із важким вибором: ризикнути створити серйозні вразливі місця в Херсонській чи Луганській областях, або розпочати відведення військ з півдня України.

Ключові висновки:

Російські джерела стверджували, що 1 липня українські війська вели контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках лінії фронту.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі визнав, що українські контрнаступальні операції продовжаться довше, ніж очікували деякі західні спостерігачі.

Російські офіційні особи та джерела вітали заяви про те, що 1 липня війська РФ завдали поразки невеликому десанту ЗСУ на східному (лівобережжі) Херсонської області, начебто вони здобули велику перемогу.

Перебільшена похвала РФ за розгром невеликого українського десанту передбачає або те, що російське військове командування щиро побоюється атаки ЗСУ на східний берег Херсонської області, або відчайдушно потребує інформаційної перемоги після збройного заколоту "вагнерівців", або й те, й інше.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни можуть ініціювати навмисний витік радіоактивних речовин на Запорізькій атомній електростанції в рамках потенційної стратегії РФ щодо заморожування війни.

Російські пропагандисти, ймовірно, проводять інформаційну кампанію, спрямовану на те, щоб зруйнувати репутацію ПВК "Вагнера" як унікальної ефективної бойової сили на підтримку зусиль Міноборони РФ щодо ліквідації "вагнерівців" та інтеграції колишніх найманців до структур МО.

Війська РФ продовжували обмежені наступальні дії на рубежі Сватове - Кремінна.

Українські сили продовжували завдавати ударів по Бахмуту.

Війська РФ продовжували завдавати обмежених ударів по наземних цілях і перекидати підрозділи ВДВ у район Бахмута.

Російські сили продовжували проводити обмежені наземні атаки вздовж лінії Авдіївка - Донецьк.

Війська РФ продовжували контратаки по нещодавно звільнених українських позицій на адміністративному кордоні Донецької та Запорізької областей.

ЗСУ продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області.

Російські заходи безпеки на мосту через Керченську протоку, ймовірно, уповільнюють російську логістику з РФ до окупованого Криму.

Іран може направити техніку та персонал до Росії, щоб допомогти побудувати завод у Республіці Татарстан, який, як повідомляється, вироблятиме іранські бойові безпілотники.

Українські та західні джерела продовжують повідомляти про викрадення українських дітей та дорослих на окупованих територіях.

Наступальні дії ЗСУ на Бахмутському напрямку

Сили оборони України з початку червня проводять активні дії на кількох ділянках фронту. Зокрема, наступ ЗСУ розпочався і під Бахмутом Донецької області.

За словами речника Генштабу ЗСУ Андрія Ковальова, наші захисники 27 червня успішно просувалися в районі 7 населених пунктів біля Бахмута.

Також повідомлялося, що бійці ЗСУ підняли прапор України на Курдюмівській дамбі, що знаходиться в районі села Курдюмівка, на південь від Бахмута.

При цьому, як розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, ускладнює деокупацію міста те, що війська РФ зайняли укріплення та опорні пункти, які готували українські військові.