Оккупанты из-за наступления ВСУ стягивают под Бахмут силы с других направлений, - ISW

Ситуация в районе Бахмута

Официальный представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил 1 июля, что войска РФ недавно перебросили свой неназванный полк Воздушно-десантных войск (ВДВ) с Лиманского направления (район западнее Кременной) на Бахмутское направление.

На кадрах с геолокацией, опубликованных 30 июня, видно, что 137-й гвардейский воздушно-десантный полк ВС РФ (106-я воздушно-десантная дивизия) действует южнее Раздолевки (18 км к северу от Бахмута). Российский "военкор" также утверждал, что части 98-й дивизии ВДВ сейчас действуют на Бахмутском направлении.

Переброска сил

Эксперты ISW ранее наблюдали российские подразделения 237-го десантно-штурмового полка (76-я дивизия ВДВ) и 331-го десантно-штурмового полка (98-я дивизия ВДВ), действовавших на Лиманском направлении, хотя в последнее время аналитики не видели никаких визуальных подтверждений присутствия элементов какого-либо соединения возле Бахмута.

По словам Череватого, войска РФ заменили полк ВДВ на Лиманском направлении неустановленными силами "территориальной обороны", что указывает на то, что российские силы могут перебрасывать больше элитных частей в район Бахмута, и заменять элитные части более слабыми соединениями.

Как ранее заявляла заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, российские войска перебросили часть своих наиболее боеспособных частей с Херсонского направления на Бахмутское и Запорожское направления на неделе после начала наступательных действий ВСУ 4 июня.

Ослабление РФ других участков фронта

Череватый заявил, что Бахмут по-прежнему имеет для РФ больше пропагандистской ценности, чем военной выгоды. Полковник предположил, что войска РФ могут концентрировать элитные силы в районе Бахмута, чтобы сохранить предполагаемую "информационную победу" после якобы взятия Бахмута 21 мая.

По мнению аналитиков, если подкреплений ВС РФ, уже отправленных в Бахмут, будет недостаточно, чтобы продолжать оккупацию в этом районе, российское командование может столкнуться с трудным выбором: рискнуть создать серьезные уязвимые места в Херсонской или Луганской областях, или начать отвод войск с юга Украины.

Ключевые выводы:

Российские источники утверждали, что 1 июля украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на четырех участках линии фронта.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что украинские контрнаступательные операции продлятся дольше, чем ожидали некоторые западные наблюдатели.

Российские официальные лица и источники приветствовали заявления о том, что 1 июля войска РФ нанесли поражение небольшим десантам ВСУ на восточном (левобережье) Херсонской области, как будто они одержали крупную победу.

Преувеличенная похвала РФ за разгром небольшого украинского десанта предполагает либо то, что российское военное командование искренне опасается атаки ВСУ на восточный берег Херсонской области, либо отчаянно нуждается в информационной победе после вооруженного мятежа "вагнеровцев", либо и то, и другое.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне могут инициировать преднамеренную утечку радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции в рамках потенциальной стратегии РФ по замораживанию войны.

Российские пропагандисты, вероятно, проводят информационную кампанию, направленную на то, чтобы разрушить репутацию ЧВК "Вагнера" как уникальной эффективной боевой силы в поддержку усилий Минобороны РФ по ликвидации "вагнеровцев" и интеграции бывших наемников в структуры МО.

Войска РФ продолжали ограниченные наступательные действия на рубеже Сватово - Кременная.

Украинские силы продолжали наносить удары по Бахмуту.

Войска РФ продолжали наносить ограниченные удары по наземным целям и перебрасывать подразделения ВДВ в район Бахмута.

Российские силы продолжали проводить ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка - Донецк.

Войска РФ продолжали контратаки по недавно освобожденным украинским позициям на административной границе Донецкой и Запорожской областей.

ВСУ продолжили контрнаступательные действия на западе Запорожской области.

Российские меры безопасности на мосту через Керченский пролив, вероятно, замедляют российскую логистику из РФ в оккупированный Крым.

Иран может направить технику и персонал в Россию, чтобы помочь построить завод в Республике Татарстан, который, как сообщается, будет производить иранские боевые беспилотники.

Украинские и западные источники продолжают сообщать о похищениях украинских детей и взрослых на оккупированных территориях.

Наступательные действия ВСУ на Бахмутском направлении

Силы обороны Украины с начала июня предприняли активные действия на нескольких участках фронта. В частности, наступление ВСУ началось и под Бахмутом Донецкой области.

По словам спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева, наши защитники 27 июня успешно продвигались в районе 7 населенных пунктов возле Бахмута.

Также сообщалось, что бойцы ВСУ подняли флаг Украины на Курдюмовской дамбе, которая находится в районе села Курдюмовка, к югу от Бахмута.

При этом, как рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, усложняет деоккупацию города то, что войска РФ заняли укрепления и опорные пункты, которые готовили украинские военные.