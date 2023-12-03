Окупанти чекають кращої погоди біля Авдіївки: хочуть кидати на штурми техніку

Барабаш заявив, що найскладнішими напрямками залишаються район Степового, коксохіму та Авдіївської промзони. На його думку, російські війська чекають покращення погодних умов, аби знову застосовувати для атак техніку.

"Зараз йде вже третя хвиля їх штурмових дій. Звичайно, що (вони, - ред.) відрізняються. Перша хвиля - це вони їхали на техніці, як на параді. Друга хвиля - вони зрозуміли, що так не можна... Вони розділили ці колони на менші колони і пішли з декількох напрямків. Третя хвиля - це здебільшого застосування піхоти... Я так розумію, що зараз намагаються тримати до кращих сприятливих погодних умов і будуть намагатися штурмувати з більшим застосуванням техніки", - вважає Барабаш.

Начальник Авдіївської МВА також наголосив, що під час третьої хвилі штурмів росіяни відкрили ще два додаткові напрямки для атак - це промзона Авдіївки та з боку Донецька через Спартак. Це відтягує увагу українських захисників.

Він пояснив, що для окупантів Авдіївський коксохім має певне "сакральне" значення, як "Азовсталь" у Маріуполі. За словами Барабаша, росіяни б'ють по заводу різним озброєнням, там часто спалахують пожежі.

"На коксохімі вони (окупанти, - ред.) вони полишають спроб штурмувати ні вдень, ні вночі. Іноді вони доходять майже до паркану заводу, але далі їм не дають заходити. Дуже гаряче на тому напрямку, лізуть майже постійно", - сказав Барабаш.

Бої за Авдіївку

Російські окупанти на початку жовтня активізували бої у районі Авдіївки. Цей наступ вважається наймасштабнішим з 2014 року.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що окупанти втратили у боях за Авдіївку не менше 10 тисяч солдатів. Президент Володимир Зеленський наголошував, що російські втрати у районі Авдіївки більші, ніж у Бахмуті.

Українські військові пояснювали, що окупанти не зможуть захопити Авдіївку, якщо не "візьмуть" територію Авдіївського коксохімічного.

Вчора, 3 грудня, воїни 47 окремої механізованої бригади спростували чутки про нібито просування окупантів на території Авдіївського коксохімічного заводу. Вони наголосили, що завод контролюють ЗСУ.