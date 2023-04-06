Окупанти з БПЛА та мінометів атакували Сумську область: пошкоджено зерносховище

"Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. На жаль, є руйнування", - сказано в повідомленні.

У Середино-Будській громаді з території Росії було здійснено артилерійський обстріл. Зафіксовано дев'ять прильотів. В результаті цього було пошкоджено ангар, два трактори, автомобіль та зерносховище.

"Глухівська громада: з території РФ здійснено артилерійський обстріл - шість прильотів. Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів - вісім прильотів. Миропільська громада: ворог здійснив скидання ВОГ допомогою БПЛА", - розповіли в ОВА.

На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Там було зафіксовано 10 пострілів з АГС. У Новослобідській громаді зафіксовано 11 прильотів під час артилерійського обстрілу.