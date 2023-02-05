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Окупанти більше півсотні разів атакували Херсонську область: є загиблий та поранений

Фото: окупанти більше півсотні разів атакували Херсонську область за добу (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 60 разів атакували населені пункти Херсонської області, гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, БМП та ПТРК. Одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

"Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Як додали в ОВА, минулої доби у Херсонській області через російські обстріли загинула 1 людина, ще 1 житель регіону дістав поранення.

Нагадаємо, в Херсоні з ранку неділі, 5 лютого, повідомляють про звуки вибухів. Деталі поки що не відомі.

Відзначимо, раніше російські війська обстріляли Херсонську область 47 разів. Через ворожі удари загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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