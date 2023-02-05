Окупанти більше півсотні разів атакували Херсонську область: є загиблий та поранений

"Херсон армія РФ атакувала 6 разів. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

Як додали в ОВА, минулої доби у Херсонській області через російські обстріли загинула 1 людина, ще 1 житель регіону дістав поранення.

Нагадаємо, в Херсоні з ранку неділі, 5 лютого, повідомляють про звуки вибухів. Деталі поки що не відомі.

Відзначимо, раніше російські війська обстріляли Херсонську область 47 разів. Через ворожі удари загинула одна людина, ще троє отримали поранення.