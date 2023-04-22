Окупанти в Бердянську захопили будівлю католицького костелу

"Російські загарбники продовжують вчиняти утиски та переслідувати релігійні громади у Бердянську. На цей раз вони захопили будівлю католицького костелу", - йдеться у дописі.

Зазначається, що в костелі місцеві жителі могли отримати допомогу та укриття, а також почути органну музику. Настоятель костелу отець Іван Левицький брав участь у проукраїнських мітингах та щодня молився в центрі міста.

"Торік окупанти викрали священників греко-католицької церкви - Богдана Галету та Івана Левицького. Їх звинуватили в зберіганні вибухівки та співпраці з українськими спецслужбами. Пропагандистські медіа писали, що нібито в костелі знайшли сховок зі зброєю, а самих священнослужителів засудили за те, що вони в 2015 році деякий час служили капеланами для української армії у зоні АТО", - додали в міській раді.

Нараз інформації про викрадених наразі немає.