Окупанти б’ються за позиції біля Сватового та почали відхід з півдня: мапи боїв на ранок

Російські війська продовжують спроби повернути втрачені позиції навколо Сватового, штурмували, але безуспішно, Лиман Донецької області та провели кілька невдалих штурмів на захід від Лисичанська. Російські війська розпочали відхід із західної частини Херсонської області.

Лінія Оскол - Кремінна

21 жовтня російські війська здійснили невдалу спробу наступу на північний схід від Харкова вздовж міжнародного кордону та продовжили обстріли населених пунктів уздовж річки Оскіл. Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російський штурм Тернової, приблизно за 40 км на північний схід від міста Харкова. Російські війська завдали ракетного удару по промисловій інфраструктурі в Київському районі міста Харкова. Окупанти продовжували обстрілювати та завдавати авіаударів по Куп’янську та населеним пунктам у його околицях.

21 жовтня російські та українські війська продовжували бої на лінії фронту "Сватове-Кремінна". Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай заявив, що російські війська продовжують спроби повернути втрачені позиції навколо Сватового. Він додав, що російські сили зосередили більшу частину своєї військової техніки поблизу Сватового та Троїцького (приблизно 55 км на північний схід від Сватового). У Генштабі України також повідомили, що українські сили відбили російський штурм Лиману.

Повідомляється, що 21 жовтня російські війська здійснили кілька невдалих штурмів на захід від Лисичанська. Український Генштаб повідомив, що ЗСУ придушили російські атаки на Білогорівку та Золотарівку, обидва трохи більше ніж за 10 км на захід від Лисичанська. Російські сили влаштували штурм в районі Білогорівки, щоб відновити позиції на південному березі річки Сіверський Донець у цьому районі.

Херсонська область

Кадри з геолокацією показали наслідки ударів російської артилерії імовірно за спробами українців просунутися на південь від Нової Кам'янки. Російські сили використовують українських цивільних осіб як живий щит при перекиданні військової техніки через річку Дніпро. Українські сили продовжили свою кампанію з перехоплення в Херсонській області, завдавши удару по Антонівському мосту 20 жовтня. У Генштабі України також підтвердили, що 19 жовтня українські сили завдали удару по російській понтонній переправі під Антонівським мостом. В іншому українські сили продовжували завдавати ударів по російських позиціях та складах з боєприпасами на півночі та в центрі Херсонської області.

Донбас

21 жовтня російські війська продовжували наземні атаки на Донеччині. Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили атаки російських наземних військ у районі Бахмута, на північний схід від Бахмута в районі Соледара та на південь від Бахмута. Українські сили відбили атаки російських сухопутних військ на схід від Авдіївки, в районі Первомайського та на південний захід від Донецька, в районі Мар'їнки.