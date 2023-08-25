Окупанти б'ють по цивільних, а ЗСУ просуваються до Мелітополя: яка ситуація на півдні

Українські військові продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку. Окупаційні війська своєю чергою обстрілюють населені пункти вздовж лінії фронту на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Об'єднаний пресцентр Сил оборони Таврійського напрямку в Facebook.

Підрозділи ЗСУ у Запорізькій області мають локальні успіхи. На напрямках Новоданилівка - Новопрокопівка та Мала Токмачка - Очеретувате закріплюються на досягнутих рубежах.

Протягом останньої доби загарбники на Таврійському напрямку завдали 20 авіаційних ударів, а також 683 рази обстріляли населені пункти та позиції захисників з танків, реактивних систем залпового вогню і ствольної артилерії.

Авдіївський напрямок. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки, під удар ворога потрапили 10 населених пунктів.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки, під удар ворога потрапили 10 населених пунктів. Мар'їнський напрямок. ЗСУ стримують наступ окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

ЗСУ стримують наступ окупантів в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Шахтарський напрямок. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, у районі Благодатного та Старомайорського окупанти завдали авіаудари.

Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів, у районі Благодатного та Старомайорського окупанти завдали авіаудари. Запорізький напрямок. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова. Від артилерійських обстрілів постраждали понад 20 населених пунктів.

За даними Сил оборони, росіяни готуються провести так звані "вибори" на окупованих територіях 10 вересня. "Голосування" буде у змішаному форматі, тому окупанти та зрадники збираються обходити будинки. Також українців в окупації змушують отримувати російські паспорти.

"З метою посилення тиску на місцеве населення в тимчасово окупованій частині Запорізької області збільшують чисельність чеченських терористів, які поводяться дуже агресивно та жорстоко карають порушення комендантської години місцевим населенням", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи ракетних військ та артилеристи ЗСУ за добу виконали 1327 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали 273 особи (безповоротні - 109, поранені - 160, взяті у полон - 4). Також знищено 23 одиниці ворожої техніки та три склади боєприпасів.

Втрати армії РФ

З початку загарбницької війни Міноборони РФ приховує справжні втрати своєї армії. Також невідомі втрати ворожих військових формувань, зокрема ПВК "Вагнера".

При цьому російські опозиційні журналісти змогли підтвердити поіменний список кількох тисяч росіян, які загинули на війні проти України.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія втратила на війні проти України десятки тисяч одиниць техніки та понад 259 тисяч військових. ЗСУ за минулу добу знищили ще 470 окупантів.

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