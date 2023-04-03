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Оккупанты авиабомбами атаковали предприятие в Херсонской области: есть разрушения

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Херсонская область, Понедельник 03 апреля 2023 20:03
Оккупанты авиабомбами атаковали предприятие в Херсонской области: есть разрушения Фото: Оккупанты авиабомбами атаковали предприятие в Херсонской области (t.me/olexandrprokudin)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 3 апреля, российские военные обстреляли Херсонскую область авиабомбами. В результате вражеской атаки пострадало промышленное предприятие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.

"Враг возобновил атаки с применением управляемых авиационных бомб. Четыре снаряда направил по промышленному предприятию в Бериславском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были повреждены металлические конструкции здания и разрушена крыша над помещением цеха.

"Чудом удалось избежать жертв - вследствие попаданий людей не задело", - добавил глава области.

Напомним, что украинские бойцы отбили более 45 атак российских оккупантов и уничтожили вражеский разведывательный БПЛА.

В Новой Каховке (Херсонская область) российские оккупанты продолжают террор местного населения, а ФСБ усилила контрразведывательные и режимные меры.

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