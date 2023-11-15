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Окупанти атакують біля Авдіївки та Мар'їнки: скільки атак відбили ЗСУ

Авдіївка, Середа 15 листопада 2023 08:58
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Окупанти атакують біля Авдіївки та Мар'їнки: скільки атак відбили ЗСУ Фото: ЗСУ відбивають атаки біля Авдіївки та Мар'їнки (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові стримують атаки ворога у районі Авдіївки та Мар'їнки. Також захисники продовжують штурми південніше Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова в ефірі телемарафону.

Як зазначив речник, українські військові продовжують штурмові дії південніше Бахмута, закріплюють на досягнутих рубежах. Своєю чергою окупанти вели штурмові дії у районі Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Було відбито 12 атак.

Також наступальна операція триває на Мелітопольському напрямку, захисники виснажують ворога.

Російська армія не покидає зусиль оточити Авдіївку, використовуючи при цьому авіацію. На цьому напрямку підрозділи ЗСУ відбили 17 атак ворога.

На Мар'їнському напрямку українські воїни відбили 20 атак, а на Куп'янському - 8 атак.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, місяць тому окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. Хоч останніми днями росіяни послабили атаки, але ЗСУ очікують на нову хвилю штурмів найближчим часом.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Крім того, командувач Східного угруповання військ Олександр Сирський заявив, що окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Загарбники намагаються повернути втрачені позиції. ЗСУ відбивають атаки ворога.

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