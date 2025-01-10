Окупанти атакували Запоріжжя: є поранені

Обстріли Запоріжжя

Протягом вечора 10 січня в Запорізькій області кілька разів оголошували тривогу.

До цього Федоров повідомляв, що через ворожий безпілотник у Запоріжжі постраждала приватна оселя. Були понівечені покрівля та вікна.

На щастя, ніхто не постраждав. Наразі в регіоні оголошено тривогу через ракетну небезпеку.

Нагадаємо, 8 січня російські війська атакували Запоріжжя КАБами. Під удар потрапив Шевченківський район міста. Вже другу добу кількість поранених через цей обстріл зростає. За останніми даними через атаку РФ на Запоріжжя 127 людей поранені, 13 загинули.

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