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Окупанти атакували Україну дронами. ПВО збила майже всі ворожі БПЛА

Україна, Понеділок 25 березня 2024 09:24
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Окупанти атакували Україну дронами. ПВО збила майже всі ворожі БПЛА Фото: ПВО збила майже всі ворожі БПЛА 25 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Протиповітряна оборона збила 8 із 9 російських дронів, які атакували південь України у ніч проти 25 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Сьогодні вночі захисники неба збили 8 із 9 ударних БПЛА типу "Shahed", якими противник атакував із мису Чауда (Крим)", - йдеться у повідомленні.

До відбиття повітряного нападу залучалися мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"Шахеди" знищено у межах Миколаївської та Одеської областей", - зазначили у Повітряних силах.

Обстріли Одеси та Миколаєва

Вночі 25 березня в Одесі було чутно вибухи. Повідомлялось, що мешканці деяких районів залишилися без світла та води. Повідомлялося про роботу сил ППО. Пізніше стало відомо, що під час атаки дронів-камікадзе по Одесі та області росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що вночі окупанти пошкодили один із високовольтних енергооб'єктів НЕК "Укренерго". Через це без світла залишилися жителі Пересипського району Одеси.

Щодо Миколаєва, то через атаку РФ там почалися пожежі. 11 людей отримали поранення, двоє з яких потрапили до лікарні.

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