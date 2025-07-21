ua en ru
Вт, 22 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Оккупанты атаковали Сумы УАБами: поврежден дом, есть раненые

Понедельник 21 июля 2025 23:27
UA EN RU
Оккупанты атаковали Сумы УАБами: поврежден дом, есть раненые Фото: на месте работают все необходимые службы (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 21 июля, враг нанес удары УАБами по городу Сумы. В результате обстрела поврежден жилой дом и есть раненые.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Уважаемая община! Предварительно, два взрыва, которые вы только что слышали - это было попадание УАБов по одному из районов нашего города", - говорится в сообщении.

Кобзарь уточнил, что предварительно, погибших нет, однако три человека пострадали.

Кроме того, он добавил, что в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. В нем выбиты окна и разрушены балконы.

"На месте работают все необходимые службы. Берегите себя и близких", - резюмировал он.

Обновлено в 23:42

"Завтра в 08:00 в саду №22 будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сообщил Кобзарь.

Обстрелы города Сумы

Напомним, что российские оккупанты регулярно атакуют город дронами, ракетами и авиабомбами.

В частности, днем 20 июля, враг обстрелял город дроном. В результате атаки были повреждены жилые дома, автомобиль и сеть электропередач.

Кроме того, к медикам обратились 7-летний мальчик и его 34-летняя мама, которые находились рядом с местом взрыва.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумы Война в Украине
Новости
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Писториус: Путин верит в победу в долгосрочной перспективе, но он ошибается
Аналитика
От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе
Роман Коткорреспондент РБК-Украина От Ирана до Сирии. Почему на Ближнем Востоке снова идут бои и возможен ли мир в регионе