Оккупанты атаковали Сумы УАБами: поврежден дом, есть раненые

Поздно вечером, 21 июля, враг нанес удары УАБами по городу Сумы. В результате обстрела поврежден жилой дом и есть раненые.

Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Артем Кобзарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Уважаемая община! Предварительно, два взрыва, которые вы только что слышали - это было попадание УАБов по одному из районов нашего города", - говорится в сообщении.

Кобзарь уточнил, что предварительно, погибших нет, однако три человека пострадали.

Кроме того, он добавил, что в результате обстрела поврежден многоквартирный жилой дом. В нем выбиты окна и разрушены балконы.

"На месте работают все необходимые службы. Берегите себя и близких", - резюмировал он.

Обновлено в 23:42

"Завтра в 08:00 в саду №22 будет развернут штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", - сообщил Кобзарь.